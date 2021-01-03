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الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا قرب رام الله

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا قرب رام الله
Reuters Mussa Qawasma
عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فرض طوق أمني على قرية دير نظام غربي رام الله واعتقال 15 فلسطينيا من سكانها، عقب إصابة مستوطنة بجروح نتيجة رشق سيارتها بالحجارة.

وكتب آدرعي على "تويتر": وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات الجيش بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص.

وأشارت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "التحقيق الأولي يظهر أنه في وقت سابق من اليوم، أصيبت مواطنة إسرائيلية مع أطفالها على محور بالقرب من القرية، بعد أن ألقى عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين الحجارة على السيارة التي كانت تقودها وأصابوها في رأسها والزجاج الأمامي للمركبة".

وأضافت المصادر: "نقلت المصابة وحالتها خطيرة لتلقي العلاج في المستشفى".

المصدر: RT

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