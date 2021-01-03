الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا قرب رام الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فرض طوق أمني على قرية دير نظام غربي رام الله واعتقال 15 فلسطينيا من سكانها، عقب إصابة مستوطنة بجروح نتيجة رشق سيارتها بالحجارة.

وكتب آدرعي على "تويتر": وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات الجيش بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص.

#عاجل#أولي: وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجراح نتيجة تعرضها لالقاء حجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 3, 2021

وأشارت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "التحقيق الأولي يظهر أنه في وقت سابق من اليوم، أصيبت مواطنة إسرائيلية مع أطفالها على محور بالقرب من القرية، بعد أن ألقى عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين الحجارة على السيارة التي كانت تقودها وأصابوها في رأسها والزجاج الأمامي للمركبة".

وأضافت المصادر: "نقلت المصابة وحالتها خطيرة لتلقي العلاج في المستشفى".

المصدر: RT