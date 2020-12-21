بعد مقتل مستوطن وجرح 4 آخرين.. مظاهرة حاشدة أمام مقر للشرطة في القدس - فيديو

نظم مستوطنون إسرائيليون مظاهرة حاشدة قبالة مقر للشرطة بالقدس، احتجاجا على ملاحقة الشرطة سيارة تابعة للمستوطنين وقتل سائقها وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وقامت الشرطة في وقت سابق بملاحقة سيارة لمستوطنين رشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة.

وشن عشرات المستوطنين صباح يوم الاثنين عدة هجمات على الشوارع الرئيسية في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن تحطيم عشرات المركبات الفلسطينية وإصابة 3 مواطنين في نابلس بجروح متفاوتة.

وبحسب معلومات أمنية فلسطينية، فإن المستوطنين يقومون بأعمال عربدة في الشوارع احتجاجا على مقتل مستوطنة قرب جنين ومستوطن قرب رام الله مساء الاثنين، مطالبين الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد المواطنين الفلسطينيين.

من جهة أخرى، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إنها "رصدت مستوطنين يقومون بتسييج أراض في عين الساكوت، ووضع بوابات على مدخل نبع المياه فيها"، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.

المصدر: RT