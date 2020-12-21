إسرائيل.. التحقيق في جريمة قتل مستوطنة عليها علامات عنف

فتحت الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" تحقيقا في مقتل مستوطنة عثر على جثتها ليلة أمس، وعليها علامات عنف بالقرب من مستوطنة شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأشار رئيس مجلس "شومرون" الإقليمي، يوسي داغان، إلى أن المرأة "قتلت بوحشية"، واصفا هذه الجريمة بـ"المروعة" و"البربرية".

وبحسب الشبهة، تم ارتكاب هذه الجريمة على خلفية قومية، ولم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه به، حسب صحيفة "هآرتس".

جدير بالذكر أنه بدأ البحث عن المستوطنة مساء أمس، بعد بلاغ من أفراد أسرتها عن اختفائها، وذلك بعد أن ذهبت للركض ولم تعد، حيث عثرت الشرطة على جثتها أثناء الليل.

وتدعى المستوطنة المقتولة إستر هورغان، وتبلغ من العمر 52 عاما، من سكان مستوطنة "تل منشيه"، وهي أم لستة أطفال.

المصدر: "معا"