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احتجاجات جديدة ضد نتنياهو في إسرائيل

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احتجاجات جديدة ضد نتنياهو في إسرائيل
Reuters AMIR COHEN
احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته، متهمينه بالتورط في الفساد، ومنددين بسوء احتواء الحكومة لوباء فيروس كورونا.

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ورفع المواطنون لافتات موجهة ضد نتنياهو مكتوب عليها "اذهب"، وأخرى مكتوب عليها "الجميع متساوون أمام القانون".

كما حمل العديد منهم نماذج غواصات بلاستيكية منفوخة، في إشارة إلى شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار يزعم منتقدو نتنياهو أنه متورط فيها.

وطالب المحتجون رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، بسبب تهم التورط بالفساد الموجهة إليه، مشيرين إلى أنه فقد شعبيته وتداعت ثقة جمهوره به، وأنه "لا يمكنه إدارة البلاد بشكل سوي بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى".

من جانبه، ينفى نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، حول سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون وملياردير.

المصدر: "i24news"

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