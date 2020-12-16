نتنياهو أول المتلقين للقاح كورونا في إسرائيل

تنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إسرائيل يوم الأحد القادم، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتلقى اللقاح قبل ذلك.

وبحسب المعلومات فإن نتنياهو ووزير الصحة يولي ادلشتاين سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح يوم السبت.

وكان نتنياهو أعلن يوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا.

وقد وصلت الشحنة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى إسرائيل يوم 9 ديسمبر، وعددها ألفان وهي من إنتاج شركة "فايرز" الأمريكية.

وعلى الإثر قال نتنياهو: "أتطلع إلى أن يحصل اللقاح على التصاريح اللازمة خلال الأيام القريبة المقبلة وأريد أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم. ولهذا الغرض أريد أن أشكل قدوة بالنسبة لهم حيث أعتزم أن أكون أول مواطن يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل".

المصدر: RT