نتنياهو يخضع للحجر الصحي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: "امتثالا للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل. ينتابني شعور ممتاز. أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية. أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا".

وكانت مراسلة RT في القدس أفادت اليوم الاثنين بأن رئيس محكمة الليكود مايكل كلاينر أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إن كلاينر التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، مضيفة أن مكتب رئيس الوزراء يجري تحقيقا وبائيا بعد إصابة سكرتير فيه بكورونا يوم الأحد.

المصدر: RT