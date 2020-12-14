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التقى به نتنياهو منذ أيام.. إصابة رئيس محكمة "الليكود" مايكل كلاينر بفيروس كورونا

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التقى به نتنياهو منذ أيام.. إصابة رئيس محكمة
Reuters
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
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أفادت مراسلة RT في القدس، يوم الاثنين، بأن رئيس محكمة الليكود مايكل كلاينر أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المراسلة إن مايكل كلاينر التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، مضيفة أن مكتب رئيس الوزراء يجري تحقيقا وبائيا بعد إصابة سكرتير فيه بكورونا يوم الأحد.

وأشارت مراسلتنا إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيدخل الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا.

وذكرت أيضا أن نتنياهو خضع الأحد واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية.

المصدر: RT

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