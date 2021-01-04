"أنصار الله" تبارك بعودة العلاقات القطرية السعودية: نتمنى أن تكون بداية لإنهاء التوترات

بارك محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية لقطر وشعبها رفع الحصار، مرحبا بعودة العلاقات القطرية السعودية.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب الحوثي: "نبارك لقطر وشعبها رفع الحصار ونبارك عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية".

وأعرب عن تمنيه بأن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء الحروب والتوترات في المنطقة، وعودة الحكمة العربية بتعزيز التآخي وإيقاف الحرب في اليمن وفك الحصار عنه.

نبارك لقطر وشعبها رفع الحصار ونبارك عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية وباذن الله تكون بداية لإنهاء الحروب والتوترات في المنطقة وعودة الحكمة العربية بتعزيز التاخي وإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار عنه . — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 4, 2021

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.

وأعلن الشيخ أحمد الناصر، أن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأفاد وزير خارجية الكويت بأنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

المصدر: RT