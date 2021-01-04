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الإمارات تبرم صفقة بملياري دولار لشراء أنظمة مراقبة جوية

أخبار العالم العربي

الإمارات تبرم صفقة بملياري دولار لشراء أنظمة مراقبة جوية
Reuters
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كشفت شركة "ساب" السويدية عن نية الحكومة الإماراتية شراء المزيد من أنظمتها الخاصة بالمراقبة الجوية، وأنها أبرمت مع الجانب الإماراتي صفقة لبيعه وحدتي مراقبة جوية.

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وقالت شركة "ساب" السويدية إنها تعاقدت مع الإمارات لبيع وحدتين من نظامها للمراقبة الجوية بقيمة نحو مليار دولار.

وبحسب وكالة "رويترز" فإنه من المقرر أن يمتد العقد من عام 2020 وحتى 2025، وأن هذا العقد يعد تعديلا على العقد الأصلي الموقع في عام 2015.

المصدر: رويترز

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