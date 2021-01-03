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السعودية.. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بانقلاب حافلة في الجهراء

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السعودية.. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بانقلاب حافلة في الجهراء
الدفاع المدني السعودي
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قال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة تبوك في السعودية فجر الاثنين، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب مساء الأحد من الجهراء باتجاه محافظة تيماء.

وصرح بأنه عند وصول الفرق اتضح وجود 30 إصابة حيث تم نقل 16 إصابة وعلاج 14 في موقع الحادث.

وتابع: "فرق الدفاع المدني تولت عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود 3 حالات وفاة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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