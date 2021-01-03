مصر.. حبس شخصين علّقا ثالثا على جدار للسخرية منه

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس شخصين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق علقا ثالثا على جدار للسخرية منه والتنمر عليه.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص معلق بجدار للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.

وبسؤال والد المجني عليه تبين أن المتهمين استوقفاه واصطحباه إلى عقار قيد الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بالجدار وتصويره في تلك الحالة، وتعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية.

وباستجواب النيابة العامة للمتهمين أقرا بفعلتهما بقصد المزاح، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

ناصر حاتم

المصدر: RT