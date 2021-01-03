في قرار نادر.. إسرائيل تسمح للشرطة الفلسطينية بدخول حي في القدس الشرقية

اقتحمت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الفلسطينية حي كفر عقب بالقدس الشرقية أمس السبت في أعقاب إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية.

ودخل العشرات من ضباط الأمن الفلسطيني كفر عقب في سيارات جيب مدرعة قبل أن ينتشروا على طول الطريق الرئيسي للحي، في مشهد نادر حيث تحظر إسرائيل رسميا على السلطة الفلسطينية العمل داخل حدود القدس، وتقمع بانتظام أنشطتها في المدينة.

In coordination with Israel, Palestinian policemen enter Kufr Aqab, north of Jerusalem, where 3 men were killed in a family dispute. Parts of the village are located within Jerusalem Municipality boundaries. pic.twitter.com/WQWhgWbOMg — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) January 2, 2021

وقال متحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي: "رفضت السلطات الإسرائيلية في البداية السماح لنا بالدخول. بعد الوفاة الثالثة (في كفر عقب)، قرروا السماح لنا بالدخول".

وأعلنت الشرطة الفلسطينية في وقت لاحق مساء السبت أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة بحادث إطلاق النار، الذي قالت تقاير إسرائيلية إنه جاء في إطار نزاع بين فروع مختلفة لإحدى عائلات الحي.

وتم فصل كفر عقب، وهو حي فلسطيني مزدحم في القدس الشرقية، عن بقية القدس منذ عام 2005 بسبب الجدار الأمني. ولطالما اشتكى سكان الحي الفلسطينيون من أن المدينة فشلت في توفير حتى الخدمات الأساسية للسكان خارج الجدار، بما في ذلك الحفاظ على الأمن العام، إذ نادرا ما تعمل الشرطة الإسرائيلية خارج الحاجز الأمني، وذلك فقط بموافقة الجيش.

وأكد المتحدث باسم شرطة القدس روني ماركوفيتش أن حادث إطلاق النار وقع في منطقة واقعة تحت مسؤولية بلدية القدس، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في الواقعة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل