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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تحييد 37 إرهابيا في 2020

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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تحييد 37 إرهابيا في 2020
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن جهودها في مكافحة الإرهاب خلال العام 2020 أثمرت عن تحييد 37 إرهابيا، قتل من بينهم 21 وتم اعتقال 9 وسلم 7 آخرون أنفسهم.

فضلا عن القبض على 108 من عناصر الدعم والإسناد لهذه الجماعات المسلحة.

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ووصفت الوزارة هذه الحصيلة بالـ "معتبرة" موضحة أن جهودها شملت أيضا تدمير 251 مخبأ لهذه الجماعات واسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني "تميزت تميزت سنة 2020 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك من خلال القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تدخل في إطار الـ "تصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها".

المصدر: وزارة الدفاع الوطني الجزائرية

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