الداخلية العراقية: رحّلنا أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي خلال 2020
Reuters WISSM AL-OKILI
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي من مختلف مناطق البلاد خلال عام 2020 .
وقال مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة العميد قصي صبيح الكعبي، إن "عدد المخالفين الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عام 2020، وترحيلهم خارج البلاد بلغ 33164 مخالفا أجنبيا لقانون الإقامة رقم 76 لعام 2017".
وأضاف: "عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا".
المصدر: "السومرية نيوز"