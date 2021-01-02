 
مباشر

الخارجية السورية: ما نشرته السفارة الأمريكية بدمشق "أكاذيب"

أخبار العالم العربي

الخارجية السورية: ما نشرته السفارة الأمريكية بدمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phcb

وصفت الخارجية السورية ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية بدمشق من تحميل مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا للنظام وليس للعقوبات، وصفته بأنه أكاذيب.

وردا على ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية (المغلقة) في دمشق، وقالت فيه إن اللوم يجب أن يوجه على الحرب "الوحشية للنظام" وليس على العقوبات المفروضة عليها، قالت الخارجية السورية إنه "ليس غريبا ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك ردا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون".

الخارجية السورية: ما نشرته السفارة الأمريكية بدمشق

وأضاف مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن ذلك السلوك "يؤكد على إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة".

وقالت الخارجية إن على الإدارة الأمريكية أن تتحمل "المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة عن دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة".

وأضافت أن نتائج تلك السياسات "ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، وختمت بالقول إن دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة "يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص".

المصدر: سانا + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا