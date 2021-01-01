السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلا غنائيا احتفالا بالعام الجديد

أغلقت السلطات السعودية صالة أقام أصحابها حفلا غنائيا فيها بمنطقة المدينة المنورة احتفالا بالعام الجديد دون ترخيص.

وقالت إمارة المدينة المنورة في بيان على "تويتر" إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

#بيان ||#إمارة_المدينة:

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة#فيصل_بن_سلمان يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية ..

• نظمت احتفالية غير مرخصة

• لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية

• رُصد فيها مُمارساتٍ مُخالفة pic.twitter.com/BHAkShKqBE — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 1, 2021

وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

كما أكدت متابعتها المستمرة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه "ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، حفلا غنائيا ضخما بمناسبة دخول السنة الجديدة.

المصدر: إمارة منطقة الرياض