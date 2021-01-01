رئيس وزراء الجزائر يدعو أكاديميا أردنيا للتواصل بشأن "زحف شيطاني"

دعا رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد الأكاديمي والباحث الأردني وليد عبد الحي لإبقاء التواصل بينهما، وفهم وتحديد الرهانات الدولية، وخاصة في ما يتعلق بالعالمين العربي والإسلامي.

وجاء ذلك في تفاعله مع تحذيرات الدكتور وليد عبد الحي من المؤامرات التي تنسجها إسرائيل ضد الجزائر، مستشهدا بعدد من الإصدارات والبحوث التي ألفها باحثون وكتاب إسرائيليون حول الجزائر.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء الجزائري في منشور على "فيسبوك" وجهه للباحث الأردني وليد عبد الحي الذي درس لسنوات بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إنه اطلع على منشوره ويعتبره "باحثا له بعد علمي ووعي وطني".

وأضاف جراد: "في آخر كتاب لي "الجيوسياسية: مفاهيم، معالم ورهانات"، تناولت واقع العلاقات الدولية الراهنة بمقاربة استشرافية تخصّ مستقبل محور الفضاء الجيوسياسي العربي، الإفريقي والمتوسطي".

وختم منشوره قائلا: "أتمنى أن نبقى على تواصل لفهم وتحديد الرهانات الدولية خاصة في العالمين العربي والإسلامي. تحياتي الأخوية وبالتوفيق".

ونشر بعدها عبد الحي منشورا على "فيسبوك" قال فيه: "إلى الأستاذ الدكتور والصديق عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري المحترم"، استمعت لتصريحكم يوم 12 ديسمبر 2020 عن محاولات وصول الصهيونية لحدودكم.. وأود أن أذكركم بمقال لي كتبته على صفحتي في فيسبوك، ونقلته بعض وسائل الإعلام الجزائرية بتاريخ 8 ديسمبر 2013 (أي قبل 7 سنوات)، وقلت فيه إن الشيطان الصهيوني يزحف نحو الجزائر".

وأعاد عبد الحي نشر المقال مجددا وتضمن 13 دراسة إسرائيلية حول الأوضاع الداخلية في الجزائر بشكل يثير الهواجس، فيبدو أنهم يريدون بلوغها كما بلغوا غيرها.

وختم هذا الباحث الأردني منشوره بالقول: "دعوتي للأخوة في الجزائر الحبيبة.. انتبهوا، وكما تقولون "حلوا عينيكم.. فالشيطان يزحف نحوكم".

المصدر: RT