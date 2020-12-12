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رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة وعلينا أن نتحد

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رئيس الوزراء الجزائري: الكيان الصهيوني على حدودنا والجزائر مستهدفة وعلينا أن نتحد
Reuters Louafi Larbi
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قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، إن بلاده مستهدفة من عدة جهات، إضافة للخطر الإقليمي الداهم وعدم الاستقرار بالجوار، داعيا إلى الاتحاد لمواجهة التهديدات.

وخلال  مشاركته في ندوة تاريخية حول أحداث 12 ديسمبر 1960، قال جراد إن "هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر".

وشدد الوزير على ضرورة تكاثف جهود كل الجزائريين لحل المشاكل الداخلية.

المصدر: الخبر الجزائرية

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