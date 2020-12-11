وزير الخارجية الإسرائيلي: أتطلع لإشعال شموع الحانوكا في الرباط

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، إنه يتطلع قدما لإضاءة شموع عيد الحانوكا في البعثة الإسرائيلية بالرباط السنة القادمة.

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وأضاف اشكنازي في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرحب بالأنباء الهامة من واشنطن اليوم بشأن تجديد العلاقات بين إسرائيل والمغرب. دولة إسرائيل تشكر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وفريقه لدفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمهم لإسرائيل".

وتابع: "إنه يوم عظيم آخر للدبلوماسية الإسرائيلية، يوم نور يليق بعيد حانوكا".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "تجديد العلاقات بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية خطوة مهمة وضرورية في إطار اتفاقيات ابراهيم"، مؤكدا على أن هذه الخطوة "تعكس الصداقة والعلاقات العميقة والطويلة الأمد بين شعوبنا. أدعو المزيد من الدول للانضمام إلى دائرة اتفاقات ابراهيم".

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and reflects the deep and longstanding friendship and relations between our peoples. I call on more countries to join the circle of the Abraham Accords.



I also extend my warm congratulations to the King of Morocco, Mohammed VI, on this brave and right decision. — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 10, 2020

وهنأ اشكنازي ملك المغرب، محمد السادس، على "هذا القرار الشجاع والصحيح"، وقال: "أتطلع إلى إشعال الشموع في مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط العام المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قرر أمس الخميس إعادة العلاقات مع إسرائيل، وهو رابع بلد عربي، منذ أغسطس، الذي يبرم اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أما البلدان الأخرى فكانت الإمارات والبحرين والسودان.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بالتحليقات والرحلات الجوية المباشرة من وإلى إسرائيل.

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I welcome the important news from Washington today on the renewal of relations between Israel and Morocco. The State of Israel thanks US President @realDonaldTrump and his team for advancing peace and stability in the Middle East, and for their support of Israel. pic.twitter.com/kXigcjHcNa — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) December 10, 2020

المصدر: RT