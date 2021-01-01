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رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة

أخبار العالم العربي

رئيس البعثة الأوروبية لدى ليبيا: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة
Reuters
ليبيا
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قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، إن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا.

جاء ذلك في تهنئته إلى الشعب الليبي اليوم الجمعة، بمناسبة حلول العام الجديد، من خلال تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف ساباديل أن الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في "سعيهم لتحقيق السلام والكرامة".

ولفت إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي، والتحضير للانتخابات من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

المصدر: RT

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