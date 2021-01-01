مصر.. تخريب سيارات ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة (فيديو)

تداول نشطاء على "فيسبوك" مقطع فيديو لتكسير وتخريب ممتلكات خاصة وعامة بمدينة بورسعيد المصرية، وذلك من قبل مجموعة من الشبان أثناء احتفالاتهم بالعام الجديد.

وعبر الأهالي عن غضبهم الشديد وشاركوا مقاطع الفيديوهات على حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطوها من بلكوناتهم لوصف الوضع، وطالبوا بتدخل المسؤولين لإيقاف هؤلاء الشباب بعد أن خربوا عشرات السيارات، وحطموا أعمدة الأنارة، وتسببوا في رعب وإزعاج الأهالي.

المصدر: صدى البلد