"بركان الغضب": الاستعداد لتدريب مشترك بين القوات التركية وقوات الوفاق الليبية - صور

تفقد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين النمروش، ورئيس أركانه محمد الحداد القاعدة البحرية "الخمس"، استعدادا لتنفيذ برنامج تدريب مشترك مع القوات التركية.

وبينت عملية "بركان الغضب" التركية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن زيارة الجانب الليبي قاعدة "الخمس" تهدف للوقوف على اكتمال الاستعدادات لتنفيذ برامج التدريب المشتركة لأفراد قوات الوفاق".

وأضافت: "هذا يأتي ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي لقوات الوفاق في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين الطرفين".

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر جانباً من زيارة وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي... Опубликовано ‎عملية بركان الغضب‎ Среда, 30 декабря 2020 г.



ناصر حاتم

المصدر: RT