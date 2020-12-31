الرئيس الجزائري في أول نشاط رسمي منذ عودته من ألمانيا بعد تعافيه من كورونا - فيديو

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قانون الموازنة المالية للبلاد للعام 2021، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير المقبل.

وحسب بيان مكتب الرئاسة حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

ويعد توقيع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أحد الملفات المعلقة التي تنتظر الرئيس تبون، والذي عاد الثلاثاء أول من أمس إلى الجزائر، عقب سفره في رحلة علاجية من الإصابة بكورونا إلى ألمانيا.

وكان البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني صادقا على مشروع القانون، وبات ينتظر توقيع الرئيس عليه ليدخل حيز التنفيذ.

ويتوقع قانون المالية لعام 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 %، بعد تراجعه بنسبة 4.6 % حسب تقديرات إغلاق عام 2020، وبخصوص النمو خارج المحروقات، فأنه يتوقع أن يبلغ نسبة 2.4 % في عام 2021.

ويتوقع القانون أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من أكثر من 7 مليارات دينار في قانون المالية التكميلي لعام 2020 إلى ما يفوق الـ8 مليارات دينار أي تقريبا 10 % في العام 2021، كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13.5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 10.4 % في قانون الموازنة المالية التكميلي للعام الجاري.

المصدر: وكالات