"أنصار الله" تتهم طيران التحالف العربي بشن عدد من الغارات على صنعاء

أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بأن طيران التحالف العربي شن عددا من الغارات على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان، وعلى مطار صنعاء الدولي.

وأوضحت القناة أن طيران التحالف العربي شن 7 غارات على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان، وغارة واحدة على مطار صنعاء الدولي.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى عدة انفجارات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد مراسل RT بأن المطار تعرض للاستهداف بعدد من الصواريخ أصابت ثلاثة منها صالة الاستقبال.

وحمل وزير الإعلام في حكومة عبد ربه منصور هادي، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" الحوثية المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.

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المصدر: "المسيرة" + RT