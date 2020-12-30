بالصور.. القوات التركية تقدم تدريبا لنظيرتها القطرية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "نجاح تدريبات عسكرية" قدمها الجيش التركي لنظيره القطري على مدار 24 يوما.

وقالت الدفاع التركية عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إننا نواصل تقديم الدعم في مجال تدريب القوات المسلحة القطرية. انتهى بنجاح تدريب وحدة المشاة الميكانيكية المشتركة لفريق المشاة الميكانيكية القطري والذي بدأ يوم 29 نوفمبر واستمر 24 يوما".

We continue to provide training support to the Qatar Armed Forces. The 'Joint Mechanized Infantry Platoon Training' provided to a Qatari Mech.Inf.Plt. lasting 24 days was successfully completed on November 29th. https://t.co/gqLbCsaNXK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2020

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وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية "مقاطعة" أطلقتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، ضد قطر.

وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT