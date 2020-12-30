في الذكرى الـ14 لإعدامه.. ابنة صدام حسين تبث تسجيلاً صوتياً

بثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، تسجيلاً صوتياً في الذكرى الـ14 لإعدام والدها الذي حكم العراق نحو ربع قرن.

وقالت في التسجيل الذي بثته على حسابها في تويتر: "أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد وأحقاد متراكمة فاحتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض، فدمروا كل ما هو جميل".

وأضافت: "لد قاوم والدي واخوتي وأبناء شعبنا الأبطال المحتل حتى الشهادة بإيمان راسخ بالله وببلدهم وحريتهم".

كلمة السيدة رغد صدّام حسين بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس صدّام حسين

-1- #رغد_صدام_حسين#ذكرى_استشهاد_صدام_حسينpic.twitter.com/PqWKMqegvJ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2020

وتابعت: "اليوم ونحن نحيي الذكرى الـ14 لرحيل القائد الشهيد صدام حسين فإننا نجده بيننا حاضرا معنا بفكره ودوره النضالي وأصبح ذلك معروفا لدى العراقيين كافة حتى غير المحب منهم وصرت أسمع ذلك كثيرا منهم".

وختمت كلمتها قائلة: "تحية لك أيها الوالد الحبيب والقائد البطل في ذكرى رحيلك التي يحييها شرفاء الأمة والإنسانية في كل مكان وستبقى هذه الذكرى العطرة المشرفة حاضرة بيننا كل يوم لأنها هنوان عز وفخر لنا ولناسك الذين ساروا على دربك تحية لرفيق دربك العم الغالي الأستاذ عزت الدوري رحمه الله ورفاقه وتحية لكل شهداء العراق والأمة العربية والإنسانية".

وفي الثلاثين من ديسمبر 2006 نفذ حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: RT