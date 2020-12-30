جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي يصل دمشق الخميس

يصل جثمان المخرج السوري الراحل، حاتم علي، الذي وافته المنية في مصر، إلى مطار دمشق قادما من القاهرة في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس، وسيتم دفنه في أحدى مقابر العاصمة السورية.

وقالت عائلة المخرج السوري حاتم علي إن جثمان فقيدهم سيصل إلى مطار دمشق قادما من القاهرة في السابعة والنصف من مساء الخميس، على أن يشيع من مستشفى الشامي ويصلى عليه في جامع الحسن في حي أبو رمانة، عقب صلاة الجمعة، ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

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وكان حاتم علي قد فارق الحياة يوم أمس الثلاثاء في مصر إثر نوبة قلبية عن عمر 58 عاما، وهو من مواليد بلدة فيق في الجولان السوري سنة 1962، نزح مع عائلته إثر "الاحتلال الصهيوني" سنة 1967 وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وسكن في دمشق ثم درس فيها بعد نيله الشهادة الثانوية.

المصدر: الوطن