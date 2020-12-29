800 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت اليوم إلى تل أبيب

قالت "القناة 12" الإسرائيلية إن 800 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد وصلت صباح الثلاثاء إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. ومن المتوقع وصول شحنات أخرى خلال الأسبوع الجاري.

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تتخذ تل أبيب منذ أسبوع تدابير وقائية أكثر صرامة لمنع تفشي وباء كورونا تشمل منع الأجانب من دخول البلاد إثر ظهور السلالة الجديدة الاكثر تنقلا بين البشر لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: صحيفة "Jerusalem Post" الإسرائيلية