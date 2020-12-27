إسرائيل تعتزم تطعيم ربع السكان ضد كورونا خلال شهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، إن السلطات الصحية تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر، ما يعتبر رقما قياسيا غير مسبوق.

وأوضح نتنياهو في بيان أنه "خلال هذا الأسبوع، قلت لمسؤولي الشركات التي تزودنا باللقاحات أن هدفنا هو تطعيم 150 ألف شخص يوميا اعتبارا من الأسبوع القادم، وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا".

وأضاف أن مختبري "فايزر" و"مودرنا" اللذين طلبت إسرائيل منهما 14 مليون جرعة من اللقاح، أعربا عن استعدادهما لتوفير اللقاحات خلال الفترة الزمنية المطلوبة.

وفي حال تحققت خطط السلطات الإسرائيلية، فإن 2.25 مليون شخص سيكتسبون المناعة ضد الفيروس خلال شهر، أي بعد تلقي 4.5 مليون جرعة من اللقاح على مرحلتين، وبفارق 3 أسابيع.

المصدر: RT