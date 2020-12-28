السعودية تسجل هبوطا لافتا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، هبوطا لافتا للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا في تراجع مستمر لهذا المؤشر وسط تكثيف حملة التلقيح ضد المرض.

إقرأ المزيد

وأفادت الوزارة برصدها 119 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 362339 شخصا، وتعتبر حالات 2790 منهم نشطة، بينها 393 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى انخفاض مستمر ملموس لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة في 24 ديسمبر 189 حالة، وفي 25 ديسمبر 178، وفي 26 ديسمبر 163، وفي 27 ديسمبر 154.

وأفادت الوزارة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6196 متوفيا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (119) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (174) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,353) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/EeroLnH9f4 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 28, 2020

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا وبلغ في 24 ديسمبر 11 حالة، وفي 25 ديسمبر 9، وفي 26 ديسمبر 8، وفي 27 ديسمبر 9.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 353353 شخصا، بعد تسجيل 174 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي 25 ديسمبر عرضت وسائل إعلام المملكة مقطعا يوثق تلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا.

المصدر: RT