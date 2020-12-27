الصحة السعودية تصدر تحذيرا مهما حول لقاح كورونا

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي من نقل الشائعات المغلوطة حول لقاح كورونا، مشددا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأكد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا لكافة أفراد المجتمع.

وقال إن "التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرا وجميع التحورات".

وسجلت السعودية اليوم، 9 وفيات و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تكثيف حملة التلقيح ضد المرض.

المصدر: "عكاظ"