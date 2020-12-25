لبنان.. ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن رصد 2136 إصابة و 14 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 168069، و14 حالة وفاة أما إجمالي حالات الوفاة فيتجاوز 1.3 ألف حالة".

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إلى ذلك أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، في وقت سابق من اليوم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.

المصدر:RT