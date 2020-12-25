فيديو.. مختطفة عراقية تروي كيف تعرضت للتعذيب

تحدثت انتصار ناهي، وهي مختطفة عراقية أطلق سراحها مساء الخميس، عن طرق التعذيب التي تعرضت لها على مدى الأيام التي اختطفت فيها من قبل عصابة مجهولة الهوية، لمشاركتها في الاحتجاجات.

ووفقاً لنشطاء، فإن ناهي، مسعفة في الاحتجاجات الشعبية وعملت على مساعدة المحتجين المصابين، وتعرضت للاختطاف بداية الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد.

🟡مسعفة التحرير #إنتصار_ناهي

عذبوني صعقوني بالكهرباء في راسي وجسدي وطلبوا مني ان اقول بفيديو اني بعثية وتابعة للسفارات

🔴عراقية تختطف وتعذب بوسط بغداد والحكومة ومسؤولي الامن عاجزون ساكتون لايتحركون اطلاقا#العراق#بغداد#العراق_ينتفضpic.twitter.com/dpBk0kCIhx — Husam Altaee (@husam_taee) December 24, 2020

وبعد اطلاق سراحها ونقلها إلى مستشفى اليرموك ببغداد، ظهرت في مقابلة تلفزيونية تحدثت فيها عن طرق التعذيب التي تعرضت لها.

Armed men kidnapped and tortured the activist Intisar Nahi. She was kidnapped and tortured a few days ago, and released today. Intissar worked as a medic during the protests in Tahrir Square. She is now in the hospital receiving treatment. pic.twitter.com/Tl1bZY1pO8 — المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) December 24, 2020

وناهي من عشرات النشطاء في الاحتجاجات الذين تعرضوا للاغتيال والاختطاف والملاحقة من قبل جماعات مسلحة "مجهولة".

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بالكشف عن قتلة المحتجين وتقديمهم للعدالة، لكن ذلك لم يحدث.

المصدر: RT