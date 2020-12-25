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بعد دعوة الصدر لإعلان حالة الطوارئ.. دخول فوجين من القوات الخاصة لبغداد

أخبار العالم العربي

بعد دعوة الصدر لإعلان حالة الطوارئ.. دخول فوجين من القوات الخاصة لبغداد
Reuters
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أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، دخول فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا، في تصريح صحفي، إن "لجنة الأمن والدفاع مع دعوة الصدر بإعلان حالة الطوارئ في بغداد، لأن العاصمة تحتاج إلى جيش يسيطر على الأماكن المفتوحة التي تستخدم في استهداف السفارات".

وأضاف: "هناك حاجة إلى ضبط الأمن في بغداد لفرض القانون، فهنالك اغتيالات وتجاوزات على الأماكن العامة، وعدم احترام الناس، وكذلك عدم احترام حتى شرطة المرور".

وأشار رضا إلى أن الفوجين دخلا إلى بغداد ليلة يوم الأحد الماضي".

ويوم الأحد الماضي تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد إلى قصف صاروخي، وعلى إثر ذلك دعا الصدر الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد للحفاظ على سلامة البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

المصدر: "واع" + RT

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