نائب لبناني: قانون قيصر وراء انقطاع الكهرباء

كشف نائب في البرلمان اللبناني أن لبنان متردد في تجديد عقد استيراد الكهرباء من سوريا، ولا يدفع لها المستحقات المتوجبة عليه، خوفا من أن تفرض عليه عقوبات بموجب "قانون قيصر".

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب حسين الحاج حسن: "نحن نستجر كهرباء من سوريا لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية من سوريا، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي".

وأضاف: "ومع ذلك لبنان متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلا أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب إرتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأميركي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية".

وأكد أنه "بين لبنان وسوريا علاقات تاريخية وجغرافيا ومصالح اقتصادية مشتركة على كل المستويات، ومن ضمنها مواضيع الكهرباء والمياه والأمن والسياسة والاقتصاد".

المصدر: قناة "المنار"