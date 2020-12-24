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مصر..51 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر..51 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
تفشي فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 51 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

و قالت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس إنها سجلت 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، صعودا من 911 إصابة و42 وفاة أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7260، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 128993 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء عن تسجيل 42 وفاة و911 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

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