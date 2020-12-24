محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بعيد المیلاد

هنأ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، جموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد، متمنيا لهم الخير والسعادة والأمان.

وكتب بن زايد في "تويتر": "خالص التھاني لجموع المسيحين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة .. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیرا وسلاما ومحبة على البشریة جمعاء".

خالص التھاني لجموع المسيحين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة .. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیر ًا وسلاماً ومحبةً على البشریة جمعاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 24, 2020

وعيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني.

المصدر: "البيان"