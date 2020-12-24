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محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بعيد المیلاد

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بعيد المیلاد
Reuters
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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هنأ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، جموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد، متمنيا لهم الخير والسعادة والأمان.

وكتب بن زايد في "تويتر": "خالص التھاني لجموع المسيحين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة .. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیرا وسلاما ومحبة على البشریة جمعاء".

وعيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني.

المصدر: "البيان"

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