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بالصور... البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب

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بالصور... البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب
Reuters
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تمكنت قوات البحرية السعودية من اعتراض ومصادرة شحنة من المخدرات في المياه الدولية في بحر العرب.

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ونفذت العملية "قوة الواجب المختلطة 150" التابعة للبحرية السعودية حيث قامت سفينة "يو إس إس بورت رويال" الأمريكية أثناء عملها تحت قيادة القوة باعتراض وتفتيش سفينة مشتبه بها، حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة كمية 182 كغم من مادة الميثامفيتامين المخدرة بالإضافة لـ272 كغم من مادة الهيروين.

يذكر أن "قوة الواجب المختلطة 150" أحرزت نجاحات متتابعة من خلال عدة عمليات نوعية تمكنت خلالها من مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات بلغت في مجموعها حوالي أربعة أطنان تنوعت ما بين مواد الحشيش والهيروين والميثامفيتامين. كما أن منع المهربين من استخدام البحار للأغراض غير الشرعية من شأنه حرمان المنظمات الإرهابية من التمويل، حيث تشكل المخدرات أحد أهم مصادر التمويل لدى المنظمات الإرهابية.

بالصور... البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب
sabq
بالصور... البحرية السعودية تضبط وتصادر شحنة مخدرات كبيرة في بحر العرب
sabq

المصدر:موقع وزارة الدفاع السعودية على "تويتر"+ "سبق"

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