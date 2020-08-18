البحرية السعودية تستلم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" من نظيرتها الفرنسية

تسلمت القوات البحرية السعودية، قيادة قوة الواجب المختلطة "150"، من نظيرتها البحرية الفرنسية والتي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب في البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

وسبق ذلك استلام البحرية لتلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية، ونفذت خلال تلك الفترة مجموعة من العمليات، أهمها ضبط 10500 كغم من الحشيش المخدر، وتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة "150" تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها 3.3 ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

وقوة الواجب المختلطة "150" هي قوات متعددة الجنسيات، وتشمل الدول المشاركة: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، ونيوزيلاندا، وباكستان، وإسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن مهامها، "المحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاما في العالم".

المصدر: "وكالات سعودية"