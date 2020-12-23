مصر تسعى للحصول على مزيد من لقاحات كورونا مع تزايد الإصابات

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد اليوم الأربعاء إن مصر تعمل على زيادة إمداداتها من لقاحات فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة.

وأضافت أن البلاد وقعت عقدا للحصول على لقاحات طورتها المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم) في الرابع من ديسمبر وتتوقع تسلم مزيد من اللقاحات بعد استلام الدفعة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

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وأضافت أن الطواقم الطبية والمصابين بأمراض مزمنة ستكون لهم الأولوية، دون أن تذكر تفاصيل عن كمية اللقاحات أو الإطار الزمني.

وتقدمت مصر التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، بطلبات للحصول على اللقاحات عبر برنامج كوفاكس العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وسجلت الحكومة 911 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء و42 وفاة ارتفاعا من 788 إصابة و37 وفاة أمس الثلاثاء.

وسجلت مصر 127000 إصابة و7000 وفاة منذ بداية الوباء.

المصدر: وكالات