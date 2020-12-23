مصر تعلن الفئات العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن الفئة العمرية فوق سن الـ50 عاما تمثل 55% من الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

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وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن الفئات العمرية من 35 إلى 50 عاما انضمت إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من 15 إلى 35 عاما تمثل نسبة 25% من الإصابات.

وقالت زايد، إنه رغم زيادة عدد حالات الإصابة إلا أنها تعد بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، مضيفة أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيا إلى 101 ثم 111 ثم 150، حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن تلك المستشفيات تضم 35 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جار إمداد المستشفيات بـ200 جهاز تنفس صناعي أخرى.

المصدر: المصري اليوم