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مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تكشف عن موعد ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تكشف عن موعد ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا (فيديو)
Reuters
مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تكشف عن موعد ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا
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أكدت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر، وجود زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت إنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع في الموجة الثانية، ولكن الأعراض أقل حدة. 

وأشارت أنور خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، مساء الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر لذروة الموجة الثانية في نهاية شهر يناير.

ولفتت إلى أن نسبة الوفيات ليست مرتفعة وهو أمر جيد، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. 

وأفادت عضو اللجنة العليا للفيروسات بأنه لا يجب التعامل مع عدوى كورونا بتهاون، حيث يعتقد البعض أنها عبارة عن دور برد خفيف، وهو أمر غير صحيح.

المصدر: رويترز

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