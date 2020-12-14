بالفيديو.. وفد إماراتي يزور حائط البراق في القدس

زار وفد إماراتي جديد اليوم الاثنين، حائط البراق الواقع في الجهة الغربية من المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

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وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، أعلن في وقت سابق ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق إلى اللغة العربية، وقال "في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في إسرائيل، تمت ترجمة الدليل السياحي الذي يوزع لزوار حائط المبكى في أورشليم إلى اللغة العربية".

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: RT