إسرائيل: ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق للعربية

أعلن عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق إلى اللغة العربية.

وقال جندلمان في تغريدة عبر موقع "تويتر": "في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في إسرائيل، تمت ترجمة الدليل السياحي الذي يوزع لزوار حائط المبكى في أورشليم إلى اللغة العربية".

وأضاف: "نتطلع إلى استقبال هؤلاء السياح في بلدنا الجميل. أهلا وسهلا بكم".

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في إسرائيل, تمت ترجمة الدليل السياحي الذي يوزع لزوار حائط المبكى في أورشلي إلى اللغة العربية.



نتطلع إلى استقبال هؤلاء السياح في بلدنا الجميل. أهلا وسهلا بكم! pic.twitter.com/xg4MuSxt54 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 8, 2020

المصدر: RT