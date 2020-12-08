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إسرائيل: ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق للعربية

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إسرائيل: ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق للعربية
AFP
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أعلن عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ترجمة الدليل السياحي لزوار حائط البراق إلى اللغة العربية.

وقال جندلمان في تغريدة عبر موقع "تويتر": "في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المؤسسات السياحية لاستقبال السياح الإماراتيين والبحرينيين والعرب الآخرين في إسرائيل، تمت ترجمة الدليل السياحي الذي يوزع لزوار حائط المبكى في أورشليم إلى اللغة العربية".

وأضاف: "نتطلع إلى استقبال هؤلاء السياح في بلدنا الجميل. أهلا وسهلا بكم".

المصدر: RT

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