لبنان.. 1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بأنه تم رصد 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد وصل إلى 145245 حالة، في وقت ارتفع عدد وفيات الوباء إلى 1190.

وأكدت الوزارة أن هناك 7 إصابات جديدة تعود لموظفين في القطاع الصحي، ما رفع عدد إصابات القطاع منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 1830 حالة.

المصدر: "النشرة"