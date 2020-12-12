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لبنان.. 1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان.. 1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا
Reuters
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بأنه تم رصد 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد وصل إلى 145245 حالة، في وقت ارتفع عدد وفيات الوباء إلى 1190.

لبنان.. 1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا

وأكدت الوزارة أن هناك 7 إصابات جديدة تعود لموظفين في القطاع الصحي، ما رفع عدد إصابات القطاع منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 1830 حالة.

المصدر: "النشرة"

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