 
مباشر

الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcbf

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة،​ عن تسجيل 1518 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
إصابات كورونا الإجمالية في لبنان تتجاوز 142 ألفا
إصابات كورونا الإجمالية في لبنان تتجاوز 142 ألفا

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 143705 حالات، أما حالات الوفاة فارتفعت إلى 1182.

ولفتت إلى أن هناك 953 حالة استشفاء، و390 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 150 حالة على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

الصحة اللبنانية: تسجيل 1518 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ 97647، أما عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية فبلغ 12018.

المصدر: "النشرة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا