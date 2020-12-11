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السيسي يوجه بتوزيع لقاح كورونا مجانا

أخبار العالم العربي

السيسي يوجه بتوزيع لقاح كورونا مجانا
Reuters
مصر
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أكد وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.

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وقال هيكل في تصريحات صحفية له، اليوم، إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأكد هيكل أن مصر هي أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه، بعد الإمارات.

وأضاف وزير الدولة للإعلام في مصر أن وزيرة الصحة الدكتورة، هالة زايد، خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.

المصدر: RT

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