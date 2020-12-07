السيسي "يخرج عن سياق" مؤتمره مع ماكرون ويتحدث عن كورونا

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وضع بلاده في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث طالب بـ"الخروج عن السياق" خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري خلال كلمته في المؤتمر الصحفي: "اسمحوا لي بالخروج عن السياق بالحديث عن وضع كورونا في مصر، إحنا عندنا المعدلات كويسة جدا، وبقول للسياح سواء في شرم الشيخ أو المنتجعات المصرية ما تقلقوش".

وتابع السيسي: "الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفي المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا".

المصدر: RT