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الصحة المصرية تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا إلى 86.8%

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا إلى 86.8%
Reuters
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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية تراجع نسب شفاء مرضى كورونا بالمستشفيات إلى 86.8% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الجمعة، مغادرة 207  أشخاص من المتعافين من فيروس كورونا للمستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 شخصا.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 445 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

 

 

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