مصر.. 445 إصابة 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس، تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة، ارتفاعا من 421 إصابة و21 وفاة يوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، بلغ 120147 حالة بينها 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 104281 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 445 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 22 حالة وفاة pic.twitter.com/CSdqK4T6bt — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 10, 2020

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الخميس، عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

ولفت خالد مجاهد إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأوضح أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

المصدر: RT